Suriye’ye askeri sevkiyat Kilis’te, Suriye’de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi.

Kilis’te, Suriye’de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde çeşitli birliklerden yola çıkan askeri personel ile askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’deki askeri birlikleri takviye amaçlı gönderildi. Askeri sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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