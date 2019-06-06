Suriye’ye asker takviyesi devam ediyor Hatay’ın Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.

Hatay’ın Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki birliklere ülkenin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Hatay’ın Kırıkhan İlçesi üzerinden, Kumlu İlçesine geçiş yaptı. Askeri konvoy Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısından birliklere takviye olarak gitti.

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