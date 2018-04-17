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"Suriye'ye asker göndermeye hazırız"

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında gerilime neden olan Suriye ile ilgili Suudi Arabistan'dan "Suriye'ye Asker göndermeye hazırız." açıklaması geldi.

17 Nisan 2018 Salı 17:56
"Suriye'ye asker göndermeye hazırız"

Amerika Birleşik Devletleri'nin asker çekme hedefi gündemdeki sıcaklığını korurken, Suudi Arabistan'dan flaş bir açıklama geldi.

ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ!

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada "Suriye'ye geniş bir koalisyon olursa asker göndermeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar Geliyor..

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:56
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YORUM YAZ

  • metinmetin11 dk önce
    Önce 3,5 milyon suriyeliden kendinize pay düsenini alin topraklarina ve yedirin icirin, üstelik ayni irkdansiniz,hani suriyelileri sayip seviyorsaniz.
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