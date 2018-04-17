"Suriye'ye asker göndermeye hazırız"

Amerika Birleşik Devletleri'nin asker çekme hedefi gündemdeki sıcaklığını korurken, Suudi Arabistan'dan flaş bir açıklama geldi.

ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ!

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada "Suriye'ye geniş bir koalisyon olursa asker göndermeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

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