0553 313 94 23

"Suriye'nin yeniden inşasına Suudi Arabistan yardım edecek"

ABD Başkanı Donald Trump: - "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!"

24 Aralık 2018 Pazartesi 21:34
"Suriye'nin yeniden inşasına Suudi Arabistan yardım edecek"

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin yeniden inşaasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeniden inşaasına Suudi Arabistan'ın yardım edeceğini belirterek, bu ülkeye teşekkür etti.

Trump, "Suudi Arabistan, ABD'nin yerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!'' paylaşımında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 21:34
  1. Suriye
  2. Suudi Arabistan
  3. Trump
  4. yeniden inşa

YORUM YAZ

  • celal akaslancelal akaslan38 dk önce
    Bari bizdeki 5 milyon kardeşini de alsa.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul'da Noel kutlaması
  1. İstanbul'da Noel kutlaması
  2. İsrail'de muhalefetten "Netanyahu..
  3. Basketbolda maçın ardından
  4. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
  5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  6. On Numara çekildi (2)
  7. ABD piyasaları tarihin en kötü Noel..
  8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  9. Fenerbahçe galibiyeti unuttu!
  10. On Numara çekildi (1)
  11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  12. Karda mahsur kalan öğretmenler 3..
  13. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı..
  14. ABD borsalarını alt üst eden paylaşım!..
  15. Hatay'da Noel ayini
  16. Şehit polisin cenazesi memleketine..
  17. Avustralya'da "çatırtı sesleri"..
  18. "Suriye'nin yeniden inşasına Suudi..
  19. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
  20. Sabunun günlük yaşamdaki püf noktaları
'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti
'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti
'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

Günün Karikatürü

25 Aralık 2018
"Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
"Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni