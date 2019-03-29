Suriye’nin toprak bütünlüğünü ABD ve İsrail ortadan kaldırdı

Muhammet Kutlu Ankara

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde Selefilik, Vehhabilik, radikal terör örgütleri, Körfez siyaseti, Suudi Arabistan ve Taliban konuları üzerine çalışan Dr. Selim Öztürk, ABD’nin Golan Tepeleri’ne ilişkin skandal kararının, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı konusunda elini güçlendirdiğini belirtti. Öztürk, “Öncelikle uzmanların dikkat çekmeye çalıştıkları konu, ABD’nin bu kararının Rusya’ya örnek olması ve Ukrayna’dan işgal ederek ilhak ettiği Kırım yarımadası için gerekli altyapıyı sunması ihtimalidir. Kırım konusunda artık Rusya uluslararası alanda daha rahat hareket edebilecektir. Bundan sonraki süreçte ABD’nin Türkiye’ye yönelik elinde tuttuğu bölgelerden çekilmesini zorlayacak herhangi bir argümanı kalmamıştır” dedi. ABD’nin tek taraflı kararına uluslararası alanda tepki gösterildiğini hatırlatan Selim Öztürk, “Trump’ın bu kararı başta BM olmak üzere Avrupa Birliği, İngiltere, Rusya, Arap Ligi, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birbirleriyle ihtilaflı olan Körfez ülkeleri tarafından eleştirilmiş ve bölgenin İsrail işgali altında olan statüsü vurgulanmıştır” diye konuştu.