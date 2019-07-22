0553 313 94 23

Suriye'nin kuzeyindeki patlamalarda 14 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde Azez ve Cerablus ilçe merkezlerinde meydana gelen patlamalarda 14 sivil yaralandı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:33
Suriye'nin kuzeyindeki patlamalarda 14 sivil yaralandı

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Cerablus ilçe merkezlerinde meydana gelen patlamalar sonucu 14 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Türkiye sınırında yer alan Azez ve Cerablus kent merkezlerinde art arda patlamalar oldu.

Cerablus'taki bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 14 sivil yaralanırken, Azez'de tuzaklanan mayının patlaması sonucu ise ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak güvenlik birimleri terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:33
  1. Ahtarin
  2. Azez
  3. Cerablus
  4. patlama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CaseCampus Girişimcilik Programı, 75 mezun daha verdi
    1. CaseCampus Girişimcilik Programı, 75..
    2. Kendilerini polis olarak tanıtan gasp..
    3. Anadolu’nun en etkili 50 iş adamı..
    4. Metruk binada çıkan yangını itfaiye..
    5. Öldürülen 8 teröristten 3 M-16, 5..
    6. Nevşehir Belediyesi, geleceğin..
    7. Gazoz şişelerini uyuşturucuyla..
    8. Edirne’deki kazada hayatını kaybeden..
    9. Samsun'da iki grup arasında kavga: 4..
    10. Kocaeli polisi Ankara’daki operasyonda..
    11. İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi..
    12. Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette..
    13. ‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi’
    14. Bungee jumping yaparken 92 metreden..
    15. Şehitlik ve okulların bakımını..
    16. Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde..
    17. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası..
    18. Harşit Çayı içindeki kayada mahsur..
    19. Almanya'da Diyanete bağlı camiye bomba..
    20. Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
    21. Touch Turkey Tour Türkiye Finali..
    22. İstanbul'da operasyon! Milyonlarca..
    23. Beden kendini onarıyor
    24. Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist..
    25. FaceApp’ı taklit eden uygulamalara..
    26. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri..
    27. İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar..
    28. Başkan Say’dan piknikçilere broşür ve..
    29. Yahyalı’da çöken turizm yolu yeniden..
    30. İngiltere'den İran'a karşı flaş hamle!..
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..