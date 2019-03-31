Suriye’nin kuzeyindeki mülteci kamplarını sel vurdu Suriye’nin kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle 19 mülteci kampını sel bastı.

Suriye’nin kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle 19 mülteci kampını sel bastı.

Suriye’nin kuzeyinde önceki gün başlayan ve sele yol açan şiddetli yağış nedeniyle bin 856 ailenin yaşadığı 19 mülteci kampı sular altında kaldı. Sel nedeniyle çadırlar çamur birikintilerinin arasında kalırken kamplarda kalanlar ise zor anlar yaşadı. Çadırları kullanılamaz hale gelen çok sayıda aile göç etmek zorunda kaldı. Sel sonrası mağdur olan aileler yardım çağrısı yaptı.

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