0553 313 94 23

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlamalar

Muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesine düzenlenen eş zamanlı iki saldırıda 2 sivil öldü, 28 sivil yaralandı- Güvenlik güçleri, saldırıların YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlamalar

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde meydana gelen eş zamanlı iki patlamada 2 sivil öldü, 28 sivil yaralandı.

Bab ilçe merkezi ve ona bağlı Kabbasin beldesinde eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi.

Saldırılar, bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirildi.

Bab ilçe merkezindeki patlama, Ömer bin Hattab Camisi yanında meydana geldi. Patlamada, 2 sivil öldü, 2'si ağır 15 sivil yaralandı. Türkiye Diyanet Vakfının onardığı caminin bir kısmı zarar gördü.

Kabbasin'de ise motosiklet, sebze halinde infilak ettirildi. 2'si ağır olmak üzere 13 sivil yaralandı. Sivil Savunma ekipleri çıkan yangınlara müdahale ederken, güvenlik güçleri de önlemlerini arttırdı.

Güvenlik güçleri, saldırıların YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bab ilçesi, Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı. Ancak ilçe, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Münbiç ve Tel Rıfat arasında yer aldığı için sık sık terör saldırılarına maruz kalıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
  1. Bab
  2. YPG/PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyarılmasaydı parasından oluyordu
    1. Uyarılmasaydı parasından oluyordu
    2. Putin'den flaş Türkiye açıklaması
    3. Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye ziyaret
    4. Radamel Falcao kimdir nereli ve kaç..
    5. 'Lider:Devlet Bahçeli' yayınlandı!
    6. Bafralılar Eczacılık Fakültesi için..
    7. Genç milli boksörlerin Kastamonu'daki..
    8. Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle..
    9. AB'den "Etkinİz" Programı
    10. Giresun’da 5 gün önce serinlemek için..
    11. Tokat’ta mısır tarlasında kenevir..
    12. Kemal Sunal, mezarı başında anıldı
    13. Ayak parmak eğriliği nasıl düzeltilir?..
    14. İş adamı Uçak’ın mutlu günü
    15. Balayı çiftinin otomobili uçuruma..
    16. Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2..
    17. Singapur Büyükelçisi Han: “Mersin’i..
    18. Avrupa Parlamentosu başkanını seçiyor
    19. İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu
    20. Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz