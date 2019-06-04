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Suriye'nin kuzeyinde Ramazan Bayramı

Ülkenin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ’tan temizlenen alanlarda halk, bayram namazı için camileri doldurdu

04 Haziran 2019 Salı 10:15
Suriye'nin kuzeyinde Ramazan Bayramı

AZEZ (AA) - Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kapsamında terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ’tan arındırılan bölgelerde yaşayan halk bayram namazı için camilere akın etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlediği Afrin, Bab, Cerablus, Azez ilçe merkezleri, belde ve köylerinde yaşayan yaklaşık 2 milyon Suriyeli bayrama güven içinde girdi.

Bölgedeki camilere akın eden halk, namaz sonrasında mezarlıklara giderek hayatlarını kaybeden yakınları için dua etti.

Bayram namazının ardından okunan hutbelerde, kardeşlik ve ibadetin önemi vurgulanırken, huzur ve güven ortamının devamının yanı sıra terör örgütlerinin işgal ettiği toprakların kurtarılması ve Esed rejiminin saldırılarında hayatlarını kaybedenler ve saldırılar nedeniyle zor duruma düşen insanlar için dualar edildi.

Bablı Muhammet Şaban, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde yaşayan halk olarak Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Şaban, "Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları İdlib ve Hama bölgelerinde devam ediyor, buradaki akan kanın son bulmasını ve orada yaşayan kardeşlerimizin huzur içerisinde bayram geçirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:15
  1. Afrin
  2. Bab
  3. Fırat Kalkanı
  4. Ramazan Bayramı
  5. zeytin dalı

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