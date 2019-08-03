Suriye'nin kuzeyinde patlamalar: 1 ölü, 19 yaralı

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezi ve Azez'e bağlı Türkmen Barih beldesindeki patlamalarda bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez'e bağlı Türkmen Barih beldesi ve Bab ilçe merkezinde patlamalar oldu.



Bab ve Türkmen Barih'teki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının araçlarına yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu araçtaki bir kişi öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 19 kişi yaralandı.



Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.



Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak güvenlik birimleri, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.