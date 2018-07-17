Suriye'nin kuzeyinde askeri uçak düştü
Suriye'nin kuzeyinde, kime ait olduğu bilinmeyen bir askeri uçağın düştüğü belirtildi.17 Temmuz 2018 Salı 23:48
Suriye Arap Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz bir askeri uçak Haseke bölgesinde düştü. Olayın bölgenin güneyinde yer alan Mshaweh köyünde yaşandığı belirtilirken, basın kaynakları uçağın enkazının görüntülerini paylaştı.
KİMLİĞİ BELİRSİZ
Kimliği belirsiz bir askeri uçağın Suriye'nin Kuzeyinde yer alan Haseke'de düştüğü bildirildi.
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