Suriye'nin kuzeydoğusunda SİHA saldırıları! Son dakika: Üç Süryani savaşçı hayatını kaybetti diyerek ilan ettiler

Süryani İç Güvenlik Güçleri (Sutoro), Dêrik’teki saldırıların TSK’ye ait SİHA’lar tarafından yapıldığını açıkladı.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelere yönelik silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırıları sürüyor.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke’ye bağlı Dêrik’te (El-Malikiye) dört otomobilin SİHA’lar tarafından hedef alındığı bildirildi.

Rojava’dan yayın yapan Hawar Haber Ajansı’na (ANHA) göre, TSK’ye ait SİHA’larla yapılan saldırılarda Süryani İç Güvenlik Güçleri’nin (Sutoro) üç üyesi hayatını kaybederken, iki üyesi de yaralandı.

Sutoro’dan yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Muhammed Muhammed, Cemil Hanna Hanna ve Şerbel Naim Saliba Sumi adlı savaşçıların hayatını kaybettiği belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise TSK’nin, 2024’ün başından bu yana Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelere 65 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

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Gözlemevi’nin verilerine göre, TSK’nin SİHA saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybederken, 15’ten fazla kişi de yaralandı.