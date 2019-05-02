0553 313 94 23

Suriye’nin inşasında Gaziantep rol oynayacak

Gaziantep’te düzenlenen Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi’nde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep, Suriye’nin inşaasında önemli bir alacak" dedi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:39
Suriye’nin inşasında Gaziantep rol oynayacak

Gaziantep’te düzenlenen Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi’nde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep, Suriye’nin inşaasında önemli bir alacak" dedi.


Gaziantep Ticaret Odası ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi’nin işbirliğinde düzenlenen Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi başladı. Vali Gül burada, yaptığı konuşmada Suriye’deki savaşın sona erdiğinde Gaziantep’in Suriye’nin yeniden inşasında önemli bir rol alacağını kaydetti.


Gaziantep’in her konuda olduğu gibi kongrelerde de ilk 5-10’a girebilecek şehirler içerisinde olduğunu dile getiren Vali Gül, “Bunu bir başlangıç olarak düşünüyorum. Özellikle turizmin yılın tamamına yayılması noktasında Gaziantep’in kongre turizmi anlamında bir adım ileriye gitmesi gerekiyor. Gaziantep’te yapılamayacak hiçbir şey yok. Gaziantep’in yapamayacağı organizasyonu, Türkiye’nin başka yerlerinde de yapılamaz” dedi.


Suriye’ye yapılan ihracat rakamları ve ülkenin yeniden yapılanması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, “Komşumuz Suriye’de bir savaş var ama hiçbir savaş sonsuza kadar devam etmez. Savaşa rağmen Gaziantep olarak Suriye’ye 430 milyon dolar ihracatımız var. Savaştan önce 1.5-2 milyar doları yakaladığımız ihracatımız vardı. İnşallah Suriye’de taşlar yerine oturduğunda Suriye’nin inşasında Gaziantepli sanayiciler ve müteahhitler önemli rol alacak, Gaziantep’te üretilen ürünler daha çok kullanılacak. Suriyeli misafirlerimiz Gaziantep’te üretilen ürünlerin kalitesini ve iş yapma becerisini gördüler. Bunun orta vadede çözüleceğini düşünüyoruz.İnşaat sektörü bütün ekonomiyi etkiliyor. İnsanlarımızın ekonomik seviyeleri yükseldikçe beklentileri yükseliyor. Şehirleşmenin, arsa üretiminin buna göre olması lazım. Müteahhitlerin kendini buna göre yenilemesi lazım. Mimarlarımızın, mühendislerimizin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bunu göğüslemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, artık şehirlerin yarıştığını vurgulayarak, “Her sabah kalktığımızda büyük bir rekabetle karşı karşıyayız. Bireyler, toplumlar, ülkeler herkes bu rekabeti en iyi şekilde yönetmek zorunda. Kalkınma yerelde başlıyor. Şehir kalkınmasında riskleri, fırsatları ve analizleri çok iyi yapmamız, küresel ölçekte şehrin rekabet edebilme gücünü arttırmamız gerekiyor. Çok ciddi avantajlarımız var. Lojistik olarak baktığımız zaman birçok dezavantajın avantaja dönüştürüldüğünü görüyoruz. İmkânlarımızı fırsata dönüştürüp şehirler yarışında Gaziantep’i hak ettiği noktaya getirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.


Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise kongrenin önemine değinerek, “Buradaki değerli bilim insanları ile birlikte Ortadoğu’nun yeniden inşasını da Gaziantepli girişimcilerin üstleneceği rol için bir yol haritası belirlenmesini umut ediyoruz. Türkiye, inşaat sektörünün kaldıraç olduğu bir ekonomik yapıya sahiptir. İnşaat sektöründeki verilere bakarak, ekonominin gidişatına dair yorumda bulunabiliriz. Gaziantep kendi bulunduğu kıtaya sığamayacak kadar büyük bir şehirdir” diye konuştu


Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Özgür Girişken de aşılamayacak hiçbir sorunun olmadığı gibi çözüm için teşhise ve teşhisin kabul edilmesi gerekliliğinin altını çizerek kongrede doğru konu başlıklarının belirlenmesi ve doğru soruların sorulması önemsendiğini söyledi.


Protokol konuşmaları sonrasında, belirlenen konu başlıkları, alanında uzman akademisyen hocalar tarafından bilimsel çerçevede değerlendirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:39
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İran'da işçilerin yüzde 90'ı sözleşmeli"
    1. "İran'da işçilerin yüzde 90'ı..
    2. Orman yangınları ile mücadele..
    3. V Weekend Sports’ta yarın kapılarını..
    4. Dünya gündemine bomba gibi düştü!..
    5. Eşini kızının gözü önünde öldürdü
    6. Kulu’da otizm ve engelliler için..
    7. Pastel boya lekesi duvardan nasıl çıkar?
    8. Yeditepe Üniversitesi taban puanları..
    9. Yazar Sema Maraşlı’dan “Başörtülü..
    10. ‘Yunan’ zulmü yine sahnede
    11. İçişleri Bakanı Soylu, IDEF'19'u gezdi
    12. Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası
    13. ANALİZ - Aşırı sağ, Avrupa Birliği..
    14. İŞKUR’DAN yüzde 50 istihdam garantili..
    15. Kurtalan’da Köylere Hizmet Götürme..
    16. Cihannüma’dan anlamlı ziyaret
    17. PİY’e dikkat çekmek için balon..
    18. Hamas'tan Katolik rahibin uzlaşı..
    19. Suriye’nin inşasında Gaziantep rol..
    20. 46 ilden bin 50 Muay Thai sporcusu..
    21. 7. Aile Şurası
    22. Masal Park’ta masallar yarıştı
    23. Gölbaşılı hentbolcular madalyalarını..
    24. Suç örgütü lideri ByLock kullanıcısı..
    25. 1919 kişiye yemek dağıtıldı
    26. Hırvatistan ile kazan kazan formülü
    27. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    28. Büyükkılıç’ın sabah 06.00’da başlayan..
    29. TCMB döviz kurları
    30. Pakistan’da gösteri yapan hemşirelere..
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!