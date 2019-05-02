Suriye’nin inşasında Gaziantep rol oynayacak

Gaziantep’te düzenlenen Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi’nde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep, Suriye’nin inşaasında önemli bir alacak" dedi.

Gaziantep Ticaret Odası ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi’nin işbirliğinde düzenlenen Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi başladı. Vali Gül burada, yaptığı konuşmada Suriye’deki savaşın sona erdiğinde Gaziantep’in Suriye’nin yeniden inşasında önemli bir rol alacağını kaydetti.

Gaziantep’in her konuda olduğu gibi kongrelerde de ilk 5-10’a girebilecek şehirler içerisinde olduğunu dile getiren Vali Gül, “Bunu bir başlangıç olarak düşünüyorum. Özellikle turizmin yılın tamamına yayılması noktasında Gaziantep’in kongre turizmi anlamında bir adım ileriye gitmesi gerekiyor. Gaziantep’te yapılamayacak hiçbir şey yok. Gaziantep’in yapamayacağı organizasyonu, Türkiye’nin başka yerlerinde de yapılamaz” dedi.

Suriye’ye yapılan ihracat rakamları ve ülkenin yeniden yapılanması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, “Komşumuz Suriye’de bir savaş var ama hiçbir savaş sonsuza kadar devam etmez. Savaşa rağmen Gaziantep olarak Suriye’ye 430 milyon dolar ihracatımız var. Savaştan önce 1.5-2 milyar doları yakaladığımız ihracatımız vardı. İnşallah Suriye’de taşlar yerine oturduğunda Suriye’nin inşasında Gaziantepli sanayiciler ve müteahhitler önemli rol alacak, Gaziantep’te üretilen ürünler daha çok kullanılacak. Suriyeli misafirlerimiz Gaziantep’te üretilen ürünlerin kalitesini ve iş yapma becerisini gördüler. Bunun orta vadede çözüleceğini düşünüyoruz.İnşaat sektörü bütün ekonomiyi etkiliyor. İnsanlarımızın ekonomik seviyeleri yükseldikçe beklentileri yükseliyor. Şehirleşmenin, arsa üretiminin buna göre olması lazım. Müteahhitlerin kendini buna göre yenilemesi lazım. Mimarlarımızın, mühendislerimizin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bunu göğüslemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, artık şehirlerin yarıştığını vurgulayarak, “Her sabah kalktığımızda büyük bir rekabetle karşı karşıyayız. Bireyler, toplumlar, ülkeler herkes bu rekabeti en iyi şekilde yönetmek zorunda. Kalkınma yerelde başlıyor. Şehir kalkınmasında riskleri, fırsatları ve analizleri çok iyi yapmamız, küresel ölçekte şehrin rekabet edebilme gücünü arttırmamız gerekiyor. Çok ciddi avantajlarımız var. Lojistik olarak baktığımız zaman birçok dezavantajın avantaja dönüştürüldüğünü görüyoruz. İmkânlarımızı fırsata dönüştürüp şehirler yarışında Gaziantep’i hak ettiği noktaya getirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise kongrenin önemine değinerek, “Buradaki değerli bilim insanları ile birlikte Ortadoğu’nun yeniden inşasını da Gaziantepli girişimcilerin üstleneceği rol için bir yol haritası belirlenmesini umut ediyoruz. Türkiye, inşaat sektörünün kaldıraç olduğu bir ekonomik yapıya sahiptir. İnşaat sektöründeki verilere bakarak, ekonominin gidişatına dair yorumda bulunabiliriz. Gaziantep kendi bulunduğu kıtaya sığamayacak kadar büyük bir şehirdir” diye konuştu

Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Özgür Girişken de aşılamayacak hiçbir sorunun olmadığı gibi çözüm için teşhise ve teşhisin kabul edilmesi gerekliliğinin altını çizerek kongrede doğru konu başlıklarının belirlenmesi ve doğru soruların sorulması önemsendiğini söyledi.

Protokol konuşmaları sonrasında, belirlenen konu başlıkları, alanında uzman akademisyen hocalar tarafından bilimsel çerçevede değerlendirildi.