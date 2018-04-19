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Suriye'nin İdlib kentinde patlama!

ABD ve Rusya arasında gerilime neden olan Suriye'de patlama meydana geldi. İdlib'teki patlamada 19 sivil yaralandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 19:10
Suriye'nin İdlib kentinde patlama!

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada 19 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentindeki sanayi bölgesinde patlama meydana geldi.

Patlamada 2'si ağır 19 sivilin yaralandığı ve çevredeki dükkanların zarar gördüğü belirtildi. Bombanın sanayi bölgesindeki kalabalık bir pazar yerine yerleştirildiği kaydedildi.

Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 19:10
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