Suriye’nin Haseke kentinde patlama
Suriye’nin Haseke kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.11 Temmuz 2019 Perşembe 18:29
Suriye’nin Haseke kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.
Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu büyük bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi. Patlamanın bölgedeki bir kilisenin yakınında gerçekleştirildiği aktarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgenin Türkiye sınırına çok yakın olduğu biliniyor.
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