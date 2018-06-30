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'Suriye'nin güneybatısındaki çatışmalar alarm verici'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin güney batısındaki artan çatışmaların ''alarm verici'' olduğunu belirterek, askeri operasyonlara acil son verilmesi çağrısında bulundu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:32
'Suriye'nin güneybatısındaki çatışmalar alarm verici'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin güneybatısındaki çatışmalara dair açıklama yaptı.

Guterres, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti.

Taraflara Suriye'nin güney batısında geçen yıl Rusya, ABD ve Ürdün ile varılan gerginliğin azaltılması anlaşmasını hatırlatan Guterres, ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede artan çatışmaların ''alarm verici'' olduğunu ifade etti.

Çatışmaların insani yardımları da etkilediğine dikkati çeken Guterres, anlaşmanın garantörlerine, "ateşkese bağlı kalmaları ve askeri operasyonlara acil son verilmesi" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:32
  1. Suriye
  2. Rusya
  3. Ürdün

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