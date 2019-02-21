Suriye'nin en büyük petrol sahası yakınında patlama oldu
Deyrizor'da bulunan ülkenin en büyük petrol sahasında çalışan işçileri taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 30 işçi ile otobüsteki YPG/PKK'lı teröristler öldü21 Şubat 2019 Perşembe 17:01
DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'den çıkan işçileri taşıyan otobüsün hedef alındığı saldırıda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki sahada çalışan 30 işçi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Ömer'de çalışan işçileri taşıyan otobüsün geçiş güzergahında bomba infilak etti. Saldırıda 30 işçi ve otobüsteki YPG/PKK'lı teröristler öldü.
Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer, YPG/PKK tarafından işgal ediliyor.
Sahada bir de ABD üssü bulunuyor.
ABD ve YPG/PKK, terör örgütü DEAŞ'ı geçen hafta Deyrizor'da, Fırat'ın doğusundaki son yerleşimden çıkarmıştı. Teslim olan DEAŞ'lılar ve aileleri El Ömer petrol sahasına götürülmüştü.
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