0553 313 94 23

"Suriye'nin anayasasını yazacak komitenin oluşumuyla ilgili süreçte sona gelindi"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:- "Suriye'deki bütün siyasi güçlerin katılımıyla Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komitenin oluşumuyla ilgili süreçte sona gelindi"

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
"Suriye'nin anayasasını yazacak komitenin oluşumuyla ilgili süreçte sona gelindi"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komitenin oluşumuyla ilgili sürecin sonuna gelindiğini duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konferansta konuşma yapan Lavrov, Suriye sorununu değerlendirdi.

Lavrov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin geçen ay Soçi'de yapıldığını hatırlatarak, "Bu kongrede, siyasi bir sürecin başlaması için tüm koşullar oluşturulmuştur. Buna göre, Suriye'deki bütün siyasi güçlerin katılımıyla Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komitenin oluşumuyla ilgili süreçte sona gelindi." şeklinde konuştu.

- Komitenin oluşturulması kararı

Komitenin oluşturulması için karar, 30 Ocak 2018'de yine Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınmıştı.

Kongrede, ülkenin yeni anayasasını yazacak komitenin 150 kişiden oluşması, 50'şer kişinin rejim ve muhaliflerce belirlenmesi, son 50 kişilik listenin ise Suriyeli sivil toplum temsilcilerinden seçilmesi kararlaştırılmıştı.

Rejim ve muhalefetin, Türkiye, Rusya ve İran ile istişare ederek oluşturduğu 50'şer kişi, nispeten kısa süre içinde belirlendi.

Ancak son liste, Beşşar Esed rejiminin engeline takılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
  1. anayasa komitesi
  2. Rusya
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göz doktoru iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandı
    1. Göz doktoru iş makinesiyle kaçak kazı..
    2. İBB Çizgi Atölyesi'ne kayıtlar başladı
    3. Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir..
    4. AK Parti’li Mersinli’den Cumhurbaşkanı..
    5. Hikmet Karaman: Rehavet yasak
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, DEAŞ..
    7. Arapgirspor’da hedef şampiyonluk
    8. Van’da ‘Altın Damla’ projesi
    9. Arayıcı’dan ek ödeme açıklaması
    10. İsrail duyurdu: ABD'ye karşı..
    11. Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin..
    12. Araç yangını korkuttu
    13. YTB'den Gagauzlu miniklere eğitim seti
    14. Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu..
    15. Bakan Kurum, Gaziantep’te millet..
    16. Malezya'da eski muhalefet liderine..
    17. Muratpaşa Belediyesi afişleri yırtıldı
    18. CHP’de bir başkan daha istifa etti!..
    19. Ozan Arif'in mezarına Türk..
    20. Tuşba’da çatı yangını
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"