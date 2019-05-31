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Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 20 bin 576 Suriyeli Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek için gitti.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:35
Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 20 bin 576 Suriyeli Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek için gitti.


Türkiye’nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için Kilis’e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı’nda yakınlarının yanlarında geçirmek için ülkelerine gitti. Bugün akşam saatlerine kadar geçişleri sağlanan Suriyelilerin 10 Haziran -1 Kasım tarihleri arasında Türkiye’ye gelebilecekleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:35
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