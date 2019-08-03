0553 313 94 23

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkarak, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gitti

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:13
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.

Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere gitti.

Suriye uyruklu Emir Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce geldiği Türkiye'den üzülerek ayrıldığını söyledi.

Türkiye'de kaldığı süre içerisinde hiç yabancılık çekmediğini anlatan Hıdır, Suriye'de gerçekleşen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile yaşadıkları bölgenin terörden temizlendiğini, bu nedenle de 3 kardeşiyle dönüş yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 330 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:13
  1. Gönüllü Geri Dönüş Programı
  2. Kilİis Öncüpınar Sınır Kapısı
  3. Kilis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık’ta engelliler 1. Engelsiz Bisiklet Festivali’ne hazırlanıyor
    1. Ayvalık’ta engelliler 1. Engelsiz..
    2. Murat Nehrine giren 4 çocuk boğuldu
    3. Jandarmadan lüks yata uyuşturucu..
    4. Cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi
    5. Ayşe Şule Bilgiç: "Dijital dünyanın..
    6. Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına..
    7. İlhan Palut, Erzurum kampını..
    8. Yabancı uyruklu kadınları, bakıcılık..
    9. Dizdar: "İhracatta tekstil sektörü..
    10. Futbol: Fransa Süper Kupa
    11. Bahçeli’nin ‘Yuvanıza dönün’ çağrısı..
    12. Otobüs yangında yaralanan kişilerin..
    13. İki esnaf arasında taşlı sopalı kavga:..
    14. Kurtdere kortejinde atlı zabıta..
    15. Bursa’da otomobil alev alev yandı, 3..
    16. Toyota’da yaz fırsatları devam ediyor
    17. Başkan Zolan: “Çamelimiz’de hizmet..
    18. FETÖ operasyonunda 40 polis gözaltında
    19. Beşiktaşlı basketbolcu Burak Can..
    20. Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünden..
    21. Hollanda Kraliyet Ordusu mensubu Çetin..
    22. Özbekistan’a altı ayda 5.6 milyar..
    23. Fikret Orman: "2-3 takviye yapacağız"
    24. Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu
    25. Bu kafa değişmeli! Asılsız çağrılar 10..
    26. Beşiktaş yağmur altında çalıştı
    27. CHP’li Başkanlardan İzmir çıkarması
    28. Başkan Soyer’den süt üreticileri ile..
    29. Çay hırsızlığına 3 gözaltı
    30. Suudi Arabistan'a bir füze saldırısı..
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu