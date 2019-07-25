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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gitti

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:09
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.

Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere gitti.

Suriye uyruklu Abdulmecid Halaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce Afrin'den kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirtti.

İstanbul'a yerleştiğini ve güzel günler geçirdiğini anlatan Halaf, "Geldiğim günden bu yana Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadım ama şimdi ülkeme dönmek istiyorum. Annemi, babamı ve eşimi çok özledim. Türk devleti sayesinde yaşadığımız bölge terörden temizlendi. Bundan sonraki hayatımı ülkemde geçirmek istiyorum." diye konuştu.

Halaf, zor günlerde kendilerine kapılarını açan ve her türlü sıkıntılarında destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına teşekkür ettiğini kaydetti.

Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, 2015'ten bu yana yaklaşık 320 bin Suriyeli ülkesine döndü.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:09
  1. Dönüş
  2. Gönüllü Geri Dönüş Programı
  3. Kilİis Öncüpınar Sınır Kapısı
  4. Kilis
  5. Suriye

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