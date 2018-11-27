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Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan iki haftada 4 bin civarında Suriyeli ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüş yaptı

27 Kasım 2018 Salı 12:59
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

HATAY (AA) - Suriyeli ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından güvenli bölgelere hareket ediyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan iki haftada 4 bin civarında Suriyeli ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüş yaptı.

Öte yandan, sınır kapısında Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:59
  1. Cilvegözü Sınır Kapısı
  2. Suriyeli

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