Suriyelilerin kayıtlı illere geri gönderilmesi uygulamasında tedbir çağrısı

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, İstanbul Valiliğinin İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları illere geri gönderilmesi uygulamasına karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

Yıldırım, İstanbul Valiliğinin İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları illere geri gönderilmesi uygulamasının Gaziantep gibi Suriyeli kaydı fazla olan şehirlere zarar vermemesi için önlem alınmasının önemli olduğunu belirtti. Yıldırım, kuralları ihlal ederek kayıtlı olmadığı ilde yaşayanların da güvenli bölgelere gönderilmesini önerdi.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, İstanbul Valiliğinin 22 Temmuz günü “Düzensiz Göçle Mücadele”ye ilişkin yaptığı basın açıklamasında yer alan uygulamaların, Gaziantep başta olmak üzere geçici koruma kaydı fazla olan illere sosyal ve ekonomik yük getireceği tehlikesine dikkat çekti. Yıldırım konu ile ilgili, “Düzensiz göç ile mücadele hem kurumlar, hem devlet hem de toplum olarak üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu. İstanbul Valiliğinin bu konuda yaptığı açıklamaları da doğru buluyoruz. Ancak bir yerleri düzenlerken diğer taraflara zarar verip vermediğini de değerlendirmek gerekir. İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada, İstanbul’un geçici koruma kaydına kapandığı, İstanbul ilinde değil de diğer illerde kayıtlı Suriyelilerin kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildiği, belirtilen sürede geri dönmediği tespit edilenlerin de İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerini bildiriliyor. Geçici koruma kapsamında olmayan yani kayıtsız Suriyelilerin de belirlenen illere sevk edileceği söyleniyor. Valiliğin düzensiz göçle mücadele çalışmalarını doğru bulmakla beraber, oluşturacağı tehlikeleri göz ardı etmemek gerekir. Bu mücadele tüm illeri kapsamalı ve aynı kararlılıkta uygulanmalı. Suriye’den göçün başladığı günden itibaren en büyük yükü Gaziantep gibi sınır kentler üstlenmiş durumda. İstanbul ve diğer illerde yaşayanların geri gönderilmesi, buna ek olarak geçici koruma kapsamında olmayanların belirlenen illere sevk edilmesi demek zaten yıllardır büyük yük altındaki küçük esnafımız, tacirimiz, tüccarımız ve halkımızın omuzlarının çökmesi demektir. Şehrimizi sosyal ve kültürel anlamda da zorlanacağı bir noktaya itecektir. Düzensiz göç ile mücadelede yapılacak en doğru şey kayıtsız olan ve kayıtlı olduğu ilde kalmayarak kanunları ihlal edenlerin güvenli bölgelere gönderilmesidir” diye konuştu.