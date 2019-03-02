0553 313 94 23

Suriyelilerin hac başvuruları sürüyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, hac vazifesini yerine getirmek isteyen Suriyelilerden başvuru almaya devam ettiklerini duyurdu

02 Mart 2019 Cumartesi 16:42
Suriyelilerin hac başvuruları sürüyor

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriyeli hacı adaylarının başvuru evraklarını kabul etmeyi sürdürdüklerini duyurdu.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Suriyelilerin hac vazifesini yerine getirebilmesi için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "SMDK'nin Yüksek Hac Komitesi, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile Suriyelilerin hac vecibelerini yerine getirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Hac dosyasından sorumlu olan komite, başvuruları almaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Koalisyonun, hacca gitmek isteyen herkese ayrım yapmadan hizmet sunacağı vurgulandı.

SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, geçen ay, Suriyelilerin 2019 yılı için hac vazifesini yerine getirebilmesi amacıyla Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdülfettah Bin Süleyman ile bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Suriyelilere ayrılan hac kontenjanı 19 binden 22 bin 500'e çıkarıldı.

Geçen sene Türkiye ve Lübnan üzerinden toplam 19 bin Suriyeli hacca gitmişti.

Suudi Arabistan, 7 senedir hac protokolünü SMDK ile imzalıyor. Muhalefetin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeliler Türkiye üzerinden, rejim bölgelerinde yaşayanlar ise SMDK'nin Beyrut'taki ofisine başvurarak Lübnan üzerinden kutsal topraklara gidiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:42
  1. Hac
  2. SMDK
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyonun düşürülemesi noktasında Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
    1. Erdoğan, Pakistan ile Hindistan..
    2. Ünlü Ressamlar İpekyolu’nda..
    3. Başkan Palancıoğlu Dadaloğlu..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı..
    5. Burhaniye’de Tulumbacılar Parkı’na..
    6. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
    7. Kılıçdaroğlu'ndan köylüyü azarlayan..
    8. İntihar girişimlerinin adresi olan..
    9. Bursaspor-DG Sivasspor maçında..
    10. Tatbikatı gören Rumlar ağız..
    11. Erdoğan'dan çok sert sözler!..
    12. Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası..
    13. Otomobilin çarptığı bisikletli..
    14. 2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası..
    15. Köpekler uluslararası arama kurtarma..
    16. AK Parti Bulanık Belediye Başkan adayı..
    17. Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay'ın..
    18. Kulaspor şampiyonluğunu ilan etti
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan ve..
    20. Vali Günaydın TÜRSAB Heyetini Kabul..
    21. Spor Toto Süper Lig: İM Kayserispor: 0..
    22. Suriyelilerin hac başvuruları sürüyor
    23. Patronlar Platformu heyeti..
    24. Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    25. Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak..
    26. Metin Gündoğdu: “31 Mart bekâ..
    27. Gizem Elmaağaçlı'dan Avrupa..
    28. AB’den “Türkiye’nin Öncü Kadınları”..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kızıl..
    30. TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Fethiyespor:..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...