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Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşleri devam ediyor

Suriyeli aileler, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:24
Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşleri devam ediyor

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından güvenli bölgelere hareket ediyor.

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Geçtiğimiz ay yaklaşık 5 bin kişinin güvenli bölgelere geçiş yaptığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, ocak-ekim döneminde 31 bin 950 Suriyeli ülkesine döndü.

Öte yandan, Kurban Bayramı için ülkesine gidenlerin dönüşlerinin sürdüğü, bu işlemlerin ise 30 Aralık'ta tamamlanacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:24
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