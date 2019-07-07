0553 313 94 23

Suriyelilerin dönüşü için hummalı çalışma

Suriye’nin Azez kentinde binlerce Suriyelinin dönüşü için alt yapı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Türk müteahhitleri de inşaatlara başladı.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:54
Suriyelilerin dönüşü için hummalı çalışma

Suriye’nin Azez kentinde binlerce Suriyelinin dönüşü için alt yapı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Türk müteahhitleri de inşaatlara başladı. İnşaatlar bittiğinde binlerce Suriyeli ülkesine dönecek.


24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı harekatı ile terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Suriye’nin Azez kentinde hayat normale dönerken, ticaret de canlanmaya başladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkı Türkiye’nin bölgeye istikrar getirmesiyle de bölge ekonomisi her geçen gün daha hızlı canlanıyor. Azez’den Türkiye’ye göç eden binlerce Suriyeli için de hızlı bir şekilde Türk müteahhitleri tarafından inşaatlara başlandı. İnşaatlar bitince Türkiye’ye göç eden binlerce Suriyeli için ülkesine dönüş kapısı açılacak. Özellikle birçok binanın yıkılmasıyla konut sıkıntısının yaşandığı bölgede inşaatlara hız verildi.


Azez’de yaşayan Türkmen Mustafa Ömeroğlu Türkiye’ye teşekkür ederek, “Türkiye’nin bölgeye girmesinin ardından bölgede hayat normale dönmeye başladı. Yol çalışmaları alt yapı üst yapı ve inşaatlar durmadan devam ediyor. Bu inşaatlar ve alt yapı çalışmaları bittikten sonra Türkiye’deki Suriyelilerin çoğu tekrar buraya dönecek” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıllardır bitmeyen elektrik kesintilerine isyan ettiler
    1. Yıllardır bitmeyen elektrik..
    2. Klima görmeyen Harran’ın kümbet evleri..
    3. Merkez Bankası’nın yeni başkanı Murat..
    4. Kartallılar sabah sporunda buluştu
    5. Yozgat’tan Ankara’ya gelin almaya tır..
    6. Evleri yangında kül olan aile yardım..
    7. Önce Trabzon’a sonra Denpasar’a uçacak
    8. Belediye kene ve haşerelere karşı..
    9. Dolar tetikledi ilk yarının galibi..
    10. Kavşağa hızlı girmenin faturası ağır..
    11. Afganistan'da bomba yüklü araçla..
    12. Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile..
    13. Suriyelilerin dönüşü için hummalı..
    14. Büyük tarih verildi! ABD’yi yok..
    15. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Önen:..
    16. Ülke şokta! Milli İstihbarat..
    17. Mükemmeli hedefleyenler burada buluşuyor
    18. Yurtta hava durumu
    19. (Özel) Çocuklar hem kaydı, hem..
    20. Motorcular uyuşturucu bağımlılığına..
    21. Irak'tan Suriye sınırında DEAŞ..
    22. Afganistan'ın Gazne vilayetindeki..
    23. Dikkat çeken iddia: Kabine değişikliği..
    24. (Özel) Büyükçekmece sahillerinde..
    25. (Özel) Sancaktepe’de otomobilin..
    26. PKK, Kürt kızlarıyla militan avına çıktı
    27. Sıcaktan bunalan Ankaralılar soluğu..
    28. İngiliz Büyükelçinin Trump hakkındaki..
    29. Toyota'nın hibrit otomobil satışları..
    30. ‘Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri‘nde..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum' eleştirisi: Türkiye'nin başının belası! Küçücük Hollanda...
    Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum' eleştirisi: Türkiye'nin başının belası! Küçücük Hollanda...
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı