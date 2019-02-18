Suriyelilerin becerileri belgelenip, iş sahibi yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında yürütülen ‘Mahir Eller Projesi’nin tanıtımında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Proje kapsamında bin 168 Suriyeli ile anket çalışması yapıldı, becerileri tek tek ortaya kondu” dedi.

TOBB öncülüğünde TEPAV ortaklığında ve il bazında Kayseri Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ‘Mahir Eller Projesi’ tanıtıldı. Bir otelde düzenlenen tanıtım programına, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, kamu ve kurumların müdürleri ile davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, odaların bölgelerindeki sorunların çözümü için kuruluşlarla işbirliği yaptığını söyleyerek, “Ortadoğu coğrafyasında 2011 yılından sonra Suriye’de yaşanan gelişmeler ister istemez ülkemizi ve insanlarımızı olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Önemli sayıda Suriyeli ülkelerini terk ederek yakın komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu soruna kayıtsız kalmayarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yoğun göç dalgasının yaşandığı 12 farklı ilde ticaret ve sanayi odaları iş birliği içerisinde eş zamanlı olarak mahir eller isimli projemizi yürütmeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Proje genelinde Türk sanayi ve ticaret sorunları içerisinde yer alan nitelikli ve belgeli eleman teminine yönelik çalışmalar gerçekleştirileceğini kaydeden Gülsoy, “Kayseri’de yaşayan yaklaşık 80 bin Suriyeli yaşamaktadır. Proje kapsamında bin 168 Suriyeliyle de anket çalışması gerçekleştirilerek, becerileri tek tek ortaya konmaya çalışılmaktadır. Karşı karşıya kaldığımız yüksek işsizlik oranlarına rağmen işletmelerimizin önemli bir kısmı ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanlara ulaşmak anlamında önemli zorluklarla karşı karşıyayız. Mahir Eller Projesi kapsamında Türk vatandaşlarının ve Suriyelilerin becerilerinin belgelenmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Gülsoy’un konuşmasının ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun projeyle ilgili görüşlerinin yer aldığı video izletildi. Düzenlenen program, proje hakkında bilgiler verilmesiyle sona erdi.