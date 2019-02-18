0553 313 94 23

Suriyelilerin becerileri belgelenip, iş sahibi yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında yürütülen ‘Mahir Eller Projesi’nin tanıtımında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Proje kapsamında bin 168 Suriyeli ile anket çalışması yapıldı, becerileri tek tek ortaya kondu” dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:14
Suriyelilerin becerileri belgelenip, iş sahibi yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında yürütülen ‘Mahir Eller Projesi’nin tanıtımında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Proje kapsamında bin 168 Suriyeli ile anket çalışması yapıldı, becerileri tek tek ortaya kondu” dedi.


TOBB öncülüğünde TEPAV ortaklığında ve il bazında Kayseri Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ‘Mahir Eller Projesi’ tanıtıldı. Bir otelde düzenlenen tanıtım programına, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, kamu ve kurumların müdürleri ile davetliler katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, odaların bölgelerindeki sorunların çözümü için kuruluşlarla işbirliği yaptığını söyleyerek, “Ortadoğu coğrafyasında 2011 yılından sonra Suriye’de yaşanan gelişmeler ister istemez ülkemizi ve insanlarımızı olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Önemli sayıda Suriyeli ülkelerini terk ederek yakın komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu soruna kayıtsız kalmayarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yoğun göç dalgasının yaşandığı 12 farklı ilde ticaret ve sanayi odaları iş birliği içerisinde eş zamanlı olarak mahir eller isimli projemizi yürütmeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.


Proje genelinde Türk sanayi ve ticaret sorunları içerisinde yer alan nitelikli ve belgeli eleman teminine yönelik çalışmalar gerçekleştirileceğini kaydeden Gülsoy, “Kayseri’de yaşayan yaklaşık 80 bin Suriyeli yaşamaktadır. Proje kapsamında bin 168 Suriyeliyle de anket çalışması gerçekleştirilerek, becerileri tek tek ortaya konmaya çalışılmaktadır. Karşı karşıya kaldığımız yüksek işsizlik oranlarına rağmen işletmelerimizin önemli bir kısmı ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanlara ulaşmak anlamında önemli zorluklarla karşı karşıyayız. Mahir Eller Projesi kapsamında Türk vatandaşlarının ve Suriyelilerin becerilerinin belgelenmesi amaçlanmaktadır” dedi.


Gülsoy’un konuşmasının ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun projeyle ilgili görüşlerinin yer aldığı video izletildi. Düzenlenen program, proje hakkında bilgiler verilmesiyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ekonomik dalgalanmaya rağmen rüzgardaki büyüme sevindirici"
    1. "Ekonomik dalgalanmaya rağmen..
    2. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na..
    3. TİKA Ortadoğu’daki ecdat yadigarına..
    4. GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma..
    5. Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş,..
    6. Darbeci FETÖ'cü fena kıvırdı! 15..
    7. Hindistan'dan Pakistanlı oyunculara..
    8. Çiftçilere sebze fidesi dağıtılacak
    9. Turgutlu Şehir Tiyatrosu dokuz canlı..
    10. Bu yanlışlar cildi bozuyor
    11. SÖGİAD genel kurulu yapıldı
    12. Aboubakar Kamara’dan iyi haber
    13. Göçük altında kalan işçilerin isimleri..
    14. İran'dan Pakistan, Suudi Arabistan ve..
    15. Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin’in..
    16. Mersin, turunçgilde ürün kayıplarını..
    17. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    18. Akçakoca’ya yeni Aile Sağlığı Merkezi..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    20. Abonelik işlemleri vatandaşın ayağına..
    21. Yabancılara yapılan konut satışlarında..
    22. İstanbul'un 2 yeni metro hattı onaylandı
    23. Bisikletli Japon turist Osmaniye’de..
    24. Uyuşturucuyu kalasların içine saklayan..
    25. Günaydın: “Hepimizin tek hedefi zafer”
    26. Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu : 5..
    27. I.Yaşlılık şurası 20 Şubat’ta
    28. Analig Voleybol Çeyrek Final Heyecanı..
    29. Fahrettin Dede’den Altaylı’ya cevap:..
    30. Başkan Pekyatırmacı mahalle..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?