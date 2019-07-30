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Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 10 bine ulaşırken sınırda yoğunluk sürüyor.

30 Temmuz 2019 Salı 11:18
Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 10 bine ulaşırken sınırda yoğunluk sürüyor.


Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor. Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan göçmenler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Suriyeliler, sınır kapısında ise Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor.



Terörden temizlenen bölgelerin dışına gidenlerde artış var


Terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ ile Esad rejiminin saldırıları sonucu güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terörden temizlenen bölgelere giderken, bu bölgelerin dışında kalan Haseki, Kamışlı, Rakka ile Deyrizor bölgelerine giden Suriyelilerin sayısında bu yıl artış yaşanıyor. Bugün sabah itibariyle ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı 10 bine ulaştı.



Aşırı sıcaklar vatan özlemini engellemiyor.


Yurdun dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor.



Sınırda yoğun tedbirler


Gece saatlerinden itibaren sıraya giren mültecilerin izdiham oluşturmaması için Jandarma Özel Hareket (JÖH) ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler geniş güvenlik önlemi aldı. Suriyeliler gruplar halinde ülkesine gönderiliyor. Suriyelilerin polis gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen göçmenler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.


Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:18
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