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Kılıçdaroğlu: Suriyelileri ülkesine gönderecek parti CHP'dir

TBMM Grup Toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyelileri ülkesine gönderecek parti CHP'dir" dedi.

16 Ekim 2018 Salı 14:19
Kılıçdaroğlu: Suriyelileri ülkesine gönderecek parti CHP'dir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bir yarayı saracağız, kimsenin burnu kanamadan, bunun yapılması Suriye için de Türkiye için de Avrupa barışı için de çok önemlidir. Suriyelileri memleketlerine gönderecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:19
  1. CHP Genel Başkanı
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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