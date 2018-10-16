Kılıçdaroğlu: Suriyelileri ülkesine gönderecek parti CHP'dir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bir yarayı saracağız, kimsenin burnu kanamadan, bunun yapılması Suriye için de Türkiye için de Avrupa barışı için de çok önemlidir. Suriyelileri memleketlerine gönderecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir."