Suriyelilere yönelik yardımlar

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Kuveytli yardım kuruluşu Rahme Alamiyye iş birliğiyle temin edilen kışlık malzemeler ve gıdaların bulunduğu 20 yardım tırı Suriye'ye hareket etti.

Antakya ilçesinde bir depoda soba, battaniye, yakacak, un, şeker ve çeşitli gıda malzemeleri yüklenen tırlar, düzenlenen törenin ardından Suriye'ye uğurlandı.

Kuveytli yardım kuruluşu Rahme Alamiyyenin başkanı Velid Suvilem, yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin mevsimsel ihtiyaçlarını gözetecek şekilde yardımların hazırlandığını ifade eden Suvilem, ''Soğuk havada bölgedeki insanların ihtiyaçları daha da artıyor. Bu kapsamda soba, battaniye ve yakacak gibi malzemelerin yanında un, şeker ve çeşitli gıdaları bölgeye gönderiyoruz." dedi.

İHH Babul Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun da Suriye'de son dönemde yaşanan sel felaketlerinin bölge halkını olumsuz etkilediğini dile getirerek, yardımların insanların yaralarını bir nebze de olsa saracağını kaydetti.

Tırların gün içinde Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçeceği öğrenildi.