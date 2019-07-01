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Suriyelilere yönelik provokatif paylaşım yapan 5 kişi yakalandı

Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
Suriyelilere yönelik provokatif paylaşım yapan 5 kişi yakalandı

Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Provokatörlere yönelik soruşturma devam ediyor.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de 29 Haziran’da Suriyeli mültecilere yönelik yaşanan olaylar ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, sosyal medya üzerinden “ülkemdeSuriyeliistemiyorum”, “Suriyelilerdefolsun” başlıkları altında provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 18 hesaptan İstanbul’da yaşayan 9 şahsın yakalanmasına yönelik 30 Haziran günü operasyon başlatıldı.



5 şahıs yakalandı


Operasyon kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adli işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
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