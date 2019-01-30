"Suriyelilere yönelik misafirperverliğiyle Türkiye herkese örnektir"

ŞANLIURFA (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, "Özellikle Suriyelilere yönelik misafirperverliğiyle Türkiye herkese örnek olacak niteliktedir." dedi.

Egger başkanlığındaki BM heyeti, çeşitli temas ve ziyaretlerinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Ziyaret kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret eden Egger, kentte misafir edilen Suriyelilere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Egger, kentte yürütülen UNDP destekli programları yerinde inceleme fırsatı bulduklarını ve yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Göreve başladıktan sonra ikinci kez Türkiye'ye geldiğini anımsatan Egger, Türkiye ile ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde iş birliklerinin bulunduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın, en fazla sığınmacının bulunduğu kentlerin başında geldiğine dikkati çeken Egger, burada belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttükleri projeler olduğuna değindi.

BM tarafından yürütülen projeleri yerinde inceleme imkanı bulduğunu dile getiren Egger, şöyle konuştu:

"Bu sabah birkaç projeyi ziyaret etme imkanım oldu. Özellikle UNDP programında geçmişte çalıştığımız ortaklarımızla da görüştük. Bundan ziyadesiyle etkilendim. Özellikle çok sayıda Suriyeli mültecinin entegrasyonu, bütünleşmesinin sağlanmasını ve sorunlarla yüzleşmesini sağlamada yaşadığınız zorlukları yerinde görme imkanı buldum. Özellikle Suriyelilere yönelik misafirperverliğiyle Türkiye herkese örnek olacak niteliktedir. Burada tanıştığım insanların tevazu ve çalışkanlıkları beni çok etkiledi. Çok da memnun etti."

- "Biz konuşurken onlar ölüyor"

Vali Abdullah Erin, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, BM temsilcilerini bölgede daha çok görmek istediklerini kaydetti.

Şanlıurfa'nın 2 milyon nüfusu olduğunu dile getiren Erin, yaklaşık 550 bin de Suriyeli bulunduğunu aktardı.

BM'nin, Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı daha aktif ve farklı bir görev almasını beklediklerini ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Suriye'de yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Şehirler yerle bir oldu, insanların aileleri dağıldı ama buna rağmen insanlık bir şey yokmuş gibi gözünü kapatıyor. Bir an önce Suriye'de yaşanan sıkıntıların sona ermesini temenni ediyoruz. Demokrasiden, insan haklarından, merhametten bahseden büyük devletlerin de yaşanan sorunların bitmesini dilemesini arzu ediyoruz. Hemen yanı başımızda göz göre göre insanlık ölüyor. Biz konuşurken onlar ölmeye devam ediyor. İnsanların hayatından daha kıymetli ne olabilir? Hangi stratejik çıkar, çocukların hayatından daha değerli olabilir."