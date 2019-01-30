0553 313 94 23

"Suriyelilere yönelik misafirperverliğiyle Türkiye herkese örnektir"

UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger: - "Özellikle Suriyelilere yönelik misafirperverliğiyle Türkiye herkese örnek olacak niteliktedir"- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: - "Demokrasiden, insan haklarından, merhametten bahseden büyük devletlerin de yaşanan sorunların bitmesini dilemesini arzu ediyoruz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:23
"Suriyelilere yönelik misafirperverliğiyle Türkiye herkese örnektir"

ŞANLIURFA (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, "Özellikle Suriyelilere yönelik misafirperverliğiyle Türkiye herkese örnek olacak niteliktedir." dedi.

Egger başkanlığındaki BM heyeti, çeşitli temas ve ziyaretlerinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Ziyaret kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret eden Egger, kentte misafir edilen Suriyelilere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Egger, kentte yürütülen UNDP destekli programları yerinde inceleme fırsatı bulduklarını ve yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Göreve başladıktan sonra ikinci kez Türkiye'ye geldiğini anımsatan Egger, Türkiye ile ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde iş birliklerinin bulunduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın, en fazla sığınmacının bulunduğu kentlerin başında geldiğine dikkati çeken Egger, burada belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttükleri projeler olduğuna değindi.

BM tarafından yürütülen projeleri yerinde inceleme imkanı bulduğunu dile getiren Egger, şöyle konuştu:

"Bu sabah birkaç projeyi ziyaret etme imkanım oldu. Özellikle UNDP programında geçmişte çalıştığımız ortaklarımızla da görüştük. Bundan ziyadesiyle etkilendim. Özellikle çok sayıda Suriyeli mültecinin entegrasyonu, bütünleşmesinin sağlanmasını ve sorunlarla yüzleşmesini sağlamada yaşadığınız zorlukları yerinde görme imkanı buldum. Özellikle Suriyelilere yönelik misafirperverliğiyle Türkiye herkese örnek olacak niteliktedir. Burada tanıştığım insanların tevazu ve çalışkanlıkları beni çok etkiledi. Çok da memnun etti."

- "Biz konuşurken onlar ölüyor"

Vali Abdullah Erin, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, BM temsilcilerini bölgede daha çok görmek istediklerini kaydetti.

Şanlıurfa'nın 2 milyon nüfusu olduğunu dile getiren Erin, yaklaşık 550 bin de Suriyeli bulunduğunu aktardı.

BM'nin, Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı daha aktif ve farklı bir görev almasını beklediklerini ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Suriye'de yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Şehirler yerle bir oldu, insanların aileleri dağıldı ama buna rağmen insanlık bir şey yokmuş gibi gözünü kapatıyor. Bir an önce Suriye'de yaşanan sıkıntıların sona ermesini temenni ediyoruz. Demokrasiden, insan haklarından, merhametten bahseden büyük devletlerin de yaşanan sorunların bitmesini dilemesini arzu ediyoruz. Hemen yanı başımızda göz göre göre insanlık ölüyor. Biz konuşurken onlar ölmeye devam ediyor. İnsanların hayatından daha kıymetli ne olabilir? Hangi stratejik çıkar, çocukların hayatından daha değerli olabilir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:23
  1. BM heyeti
  2. Şanlıurfa
  3. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
  4. UNDP Başkan Yardımcısı ve Bölge Direktörü Büyükelçi Mirjana Spoljaric Egger
  5. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 liralık kitabı çalıntı çıktı! "Bire bir kopyaladı"
    1. Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 liralık..
    2. BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü..
    3. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    4. Başkan açıkladı! Premier Lig'den..
    5. Ege Çubukçu "Derya" adlı albümü ile..
    6. Nobel ödüllü aktivistten "BAE’ye..
    7. Antalya'da başına tahta parçası çarpan..
    8. FED'in faiz kararı sonrası dolardan..
    9. Sayısal Loto çekildi (2)
    10. Sayısal Loto çekildi (1)
    11. "Suriyelilere yönelik..
    12. Şans Topu çekildi (2)
    13. Ankara'da FETÖ operasyonu! 5 Bylock..
    14. Fiorentina kupada yarı finalde
    15. Adana Demirspor'da transfer
    16. Ekonomiyi çökertmek için her şey..
    17. Fed faiz kararını açıkladı!
    18. İslam düşmanı Nike'tan skandal!..
    19. Şans Topu çekildi (1)
    20. Bolton'dan "Maduro ile iş yapmayın"..
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!