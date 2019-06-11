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Suriyelilerin plajlara alınmaması kararıyla ilgili flaş gelişme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi belediye meclisinde alınan 'plajlara Suriyelilerin alınmamasına' ilişkin karar belediye başkanı tarafından veto edildi.

11 Haziran 2019 Salı 18:13
Suriyelilerin plajlara alınmaması kararıyla ilgili flaş gelişme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki plajlara Suriyelilerin alınmamasına ilişkin dün belediye meclisinde alınan karar, belediye başkanı tarafından veto edildi. CHP'li Başkan Mehmet Ali Yılmaz, "Belediye kanununun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim" dedi.

Gazipaşa Belediyesi'nin dün yapılan haziran ayı meclis oturumunda, CHP'li meclis üyesi Ulaş Özgen'in gündem dışı verdiği önergeyle, Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması konusu görüşüldü. Yapılan müzakereler sonucu 7 ret oyuna karşılık 12 oyla Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 2 kişi oylamada çekimser kaldı. Daha önce Suriyeli sığınmacıların plajlarda turistleri ve kentte yaşayan vatandaşları fotoğraflayarak ve kavga çıkartarak rahatsız ettikleri gerekçesiyle kararın alındığı belirtildi.

"Hukuka uygun bulmuyorum"

Yılmaz, bugün yaptığı açıklamada, kararı yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plajlara alınmaması ya da onlar için ayrı bir bölge ayrılması yönündeki meclis kararına katılmıyorum. Hukuka da uygun bulmuyorum. Bu nedenle Belediye Kanunu'nun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim bugün itibarıyla" dedi.

"Şu anda kesinleşmiş bir karar yok"

İzinsiz olarak kente gelen bazı yabancı uyruklu kişilerle ilgili ilçede yaşayan vatandaşların şikayetleri olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "Bu bir gerçek. Ancak bu şekilde bir çözümün doğru olmadığını düşünüyorum. Meclisin de ilk toplantısında bunu yeniden değerlendireceğini, bu hukuka aykırı kararı düzelteceğine inanıyorum. Şu anda kesinleşmiş bir karar da yok. Uygulamamız gereken bir karar da yok. Zaten biz belediye olarak yabancı olsun, yerli olsun vatandaşımızı rahatsız eden bir durum varsa, belediyemizin yetkisindeyse müdahale ediyoruz. Dolayısıyla sadece 'Sığınmacılar için şunu yapalım, diğerleri için bunu yapalım' gibi bir anlayış içinde değiliz. Vatandaşımızı rahatsız eden her şeye müdahale ediyoruz. Belediyenin görevlerini eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaymakamlıktan açıklama

Konuya ilişkin Gazipaşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 5. maddesine göre kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır ve yine 6. maddesi kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup bu konuda belediye meclisine yetki verilmediği sürece belediye meclisinin bu konuyu gündeme alıp oylama yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir karar anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğundan alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır."

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:13
  1. Antalya
  2. Gazipaşa Belediyesi

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