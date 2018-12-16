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Suriyelilerden harekata destek

Malatya'da yaşayan Suriyeliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik yapılacak askeri harekata ilişkin açıklamasına destek verdi

16 Aralık 2018 Pazar 12:57
Suriyelilerden harekata destek

MALATYA (AA) - Malatya'da yaşayan Suriyeliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik askeri harekata yönelik açıklamalarını destekledi.

Malatya'nın merkez Beydağı Mahallesi'nde ikamet eden Suriye vatandaşlarından bir grup, Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekata destek olduklarını dile getiren bir açıklama yaptı.

Suriye'deki Abraz aşireti adına açıklama yapan Muhammed Ahmet El Mişel, Türkiye'ye insani yardımlarından dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye devleti ve halkı bize çok yardım etti. Türk halkı bize kapılarını açtı, Türkiye'nin yardımlarını hiç unutmayacağız. Türkiye sınırı açarak, bizim hastalarımızı aldı ve tedavi etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yapacağı olası harekatı destekliyoruz. Biz işgal altındaki Halep ve çevresinin de kurtarılmasını ve Suriye'de cezaevlerindeki yakınlarımızın da kurtarılmasını istiyoruz."

El Mişel, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatlarında aşiretlerinin Türk askerinin yanında yer aldığını belirterek, her zaman harekata destek vereceklerini ifade etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:57
  1. Fırat nehrinin doğusu
  2. harekat
  3. Malatya
  4. Muhammed Ahmet El Mişel
  5. Suriye

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