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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine dönmeye başladı. Suriyeli mültecilerin 19 Ağustos'a kadar Suriye'ye giriş yapabilecekleri duyuruldu.

14 Ağustos 2018 Salı 20:32
Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Türkiye’de yaşayan binlerce Suriyeli mülteci, Kurban Bayramı tatili için 6 Ağustos - 19 Ağustos tarihleri arasında Suriye'ye giriş yapabilecek. 

Türkiye’de yaşayan binlerce Suriyeli mülteci, Kurban Bayramı vesilesiyle Suriye’deki akrabalarını ziyaret etmek üzere Hatay sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısından ülkeye giriş yapmaya başladı. Yasalarca bayram tatilini Suriye’de geçirmek isteyen Suriyelilerin Türkiye’den ayrılmadan önce, giriş tarihleri hakkında Türk makamlara bilgi vermeleri gerekiyor. 

Bab el-Hava sınır kapısındaki Göçmenlik Dairesi Başkanı Ahmed Maawiya, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin 6 Ağustos'tan itibaren Kurban Bayramı tatili için Suriye’ye giriş yapmaya başladığını, girişlerin 19 Ağustos’a kadar devam edeceğini belirtti. Maawiya şu ana kadar sınır kapısından 15 bin mültecinin giriş yaptığını ve bunun 50 bini bulmasını beklediğini söyledi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Ramazan Bayramı sebebiyle 185 bin Suriyelinin, Suriye’ye gittiğini ve bunlardan 27 bin mültecinin Türkiye’ye geri dönmediğini duyurmuştu. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 20:32
  1. Hatay
  2. Suriyeli sığınmacılar
  3. suriye

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