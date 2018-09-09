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Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı!

Lübnan'ın doğusunda bulunan Arsal, Beka ve el-Avsat bölgelerinde bulunan Suriyeli mülteciler ülkelerine döndü.

09 Eylül 2018 Pazar 16:02
Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı!

Lübnan'ın çeşitli kent ve bölgelerde ikamet eden yüzlerce Suriyeli mülteci ülkelerine döndü.

Lübnan Ulusal haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Emniyet Müdürlüğü'nün güvenliklerini sağladığı yüzlerce mültecinin iki ülke arasındaki sınır kapılarından Suriye'ye geçişini sağladığı belirtildi.

Ülkenin doğusunda yer alan Arsal'daki kamplardan 230 kişinin yanı sıra Beka ve el-Avsat bölgelerinden 80 mültecinin,  2 otobüsle, Suriye'ye ulaştırıldığı aktarılan haberde, Arsal'dan gidenlerin çoğunun Suriye'nin Kalamun bölgesine yerleştiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneydeki Seray ve Sayda'dan da iki otobüsün mültecileri alarak Suriye'ye ulaştırdığı bilgisi paylaşılan haberde, ülkenin kuzey kesimlerinden de yüzlerce mültecinin ülkeye dönüş yaptığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, Lübnan'daki mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 16:02
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