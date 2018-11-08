Suriyeliler Türkiye'de parti mi kuracak? Suriyeliler yerel seçimlerde oy mu kullanacak?

Suriye’deki iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli açık kapı politikası nedeniyle Türkiye’ye sığındı. Başta CHP ve HDP olmaz üzere bazı çevreler zaman zaman Suriyeliler üzerinden provokatif açıklamalarda bulunmakta. Bunlardan biri yine CHP’den geldi. CHP’li Umut Oran Suriyelilerin parti kuracağını iddia etti.

Türkiye’ye sığınan Suriyelileri, katil Esed’e teslim edeceğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi göçmenler üzerinden provokatif açıklamalarda bulunmakta. Bunun son örneği ise CHP Eski İstanbul Milletvekili Umut Oran’dan geldi. Suriyelilerin parti kuracağına dair hazırlıklar olduğunu iddia etti. Suriyelilerin Kilis’de çoğunluğu elde ettiğini söyleyen Oran şunları söyledi: “Ben şahit oldum, genç bir doktor anlattı. 24 yaşında bir kadına doğum yaptırdım dedi, ve sekizinci çocuğunu doğurmuş. Bugün nüfusumuzun % 5’i Suriyeli, bu rakam 10 yılda % 10 olacak. Son 5 yılda 500 bin çocuk dünyaya gelmiş. Bu sosyal olarak, kültürel ve hatta siyasi olarak etkileri olacak bir durum. Kilis’de çoğunluk olmuşlar ve siyasi temsil için hazırlık yapıyorlar. Yerel seçime hazırlık yapıyorlar, parti kurmayı düşünüyorlar, örgütlenmeyi düşünüyorlar. Onları da bunun için suçlayamayız. Ama bu içeride pek çok çatışmaya, ayrışmaya da meydan verir”