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Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel: Suriyeliler, Türkiye için büyük bir fırsat

Türkiye'de Suriyeliler Atölyesi programında konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Suriyeliler, Türkiye için büyük bir fırsat" dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 22:25
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel: Suriyeliler, Türkiye için büyük bir fırsat

İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansta Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Suriyelilerin Türkiye için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi tarafından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin mevcut durumlarının analizi, bu alandaki akademik ve bilimsel çalışmaların ortaya konması ve sorun alanlarının saptanması amacıyla düzenlenen iki günlük "8. yılında Türkiye'de Suriyeliler Atölyesi" başladı.

"Türkiye için bir fırsat"

Programda konuşan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu belirterek, bunun Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu anlattı.

"Hassas ve riskli bir süreç"

Göçün sadece Türkiye değil dünyadaki birçok devlet için hassas ve riskli bir süreç olduğunu ifade eden Adıgüzel, "Suriyeliler hakkındaki olumsuz algı, iyi politikalar ve uyum süreçleriyle olumlu hale getirilebilir ve Türkiye'de yaşayan Suriyeliler iyi entegre edilirse Türkiye için büyük bir kazanıma dönüşür. Suriyeli genç nesil, Türkiye için büyük fırsat. Türkiye geçicilik ve kalıcılık alternatiflerini iyi planlayarak strateji geliştirmeli. Suriye'de savaşın durumu netleşse bile Türkiye'den Suriye'ye geri dönüşlerin sınırlı kalacağını tahmin edebiliriz. Herkesin ülkesinde mutlu ve huzurlu yaşamasını istiyoruz tabii ki ama şu anda öyle bir ortam maalesef yok. Bunun için Suriyelilerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz ve ona uygun politikalar geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

"Türkiye'nin gelişmesi için çalışıyorlar"

Adıgüzel, Suriyelilerin hayatın birçok alanında aktif olarak rol aldıkları ve Türkiye'nin gelişmesi için de çalıştıklarını söyledi.

Eğitim, sağlık, iş hayatı gibi toplumsal alanlarda uyum sürecinin önemli olduğunu vurgulayan Adıgüzel, "Uyum iki yönlü işliyor. Birinci, teknik ve daha kolay olan boyutu. Yasal oturma ve çalışma hakkına sahipse, istihdam, barınma ve eğitim hakkından faydalanıyor ve vergilerini veriyorlarsa, dil öğreniyorlarsa bu süreç hızlı atlatılabilir ama kültürel uyum belki 2. ve 3. nesillere sarkacak bir süreç. Örneğin, Almanya'daki Türkler, karşılaştırmak doğru olmasa da 4. kuşaktayız ama Almanya'da hala Uyum Bakanlığı var ve bakan bir Türk. Alman medyası ve araştırmaların büyük bir kısmı, yabancıların zor uyum sağladığını söylüyor.

Almanya'nın nüfusunun yüzde 20'sini yabancılar oluşturduğu halde durum böyle. 60 yıldan daha fazladır milyonlarca insan Almanya'da göçmen olarak yaşıyor. Bu durum bizim de bu konu üzerinde daha fazla durmamız gerektiğini gösteriyor. Uyum sürecinin sağlıklı olabilmesi için yeni nesillerin kendilerini ve geleceklerini bu ülkede görmeleri gerekiyor. Uyum süreçleri sağlıklı yürütülürse Türkiye'de doğup büyüyen genç nesiller burayı vatan olarak bilecekler ve güçlü bir Türkiye için bizimle birlikte çalışacaklardır." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:25
  1. Yusuf Adıgüzel
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  3. İstanbul Üniversitesi

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