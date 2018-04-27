Suriyeliler terörden temizlenen bölgelere dönüyor

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 Suriyeli, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosuna geldi.

Polis ve Göç İdaresi ekiplerince gerekli kontrolleri yapılan Suriyeliler, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Şiraz Musa, savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye'de, yaklaşık 2,5 yıldır hiçbir sorun yaşamadan barındığını belirtti.

Musa, Türkiye'ye gelişinin ardından İstanbul'a sığındığını ve kaldığı süre içerisinde çalışıp para kazandığını ifade ederek "Afrin'de yaşıyordum. Orada maddi durumum iyi değildi. Bu yüzden Türkiye'ye geldim ve bir süre çalıştım. Şimdi yaşadığımız yerler terör örgütlerinden temizlendiği için tekrar dönmeye karar verdim." dedi.

Sığınmacılardan Ahmed Muhammed de yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye sığındığını, geçen zaman içerisinde Türkiye'nin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını anımsatarak amcasının dün hayatını kaybettiğini, bu nedenle de çok özlediği ülkesine geri dönmek istediğini dile getirdi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Kaynak: AA