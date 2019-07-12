Suriyeliler halk eğitim merkezleriyle geleceğe umut besliyor Milli Eğitim Bakanlığının Suriye'nin kuzeyinde açtığı halk eğitim merkezlerinde eğitim sürüyor- Yalnızca Mare ilçesinde bir yılda 2 bin kişi eğitim gördü- Halk eğitim merkezinde eğitim gören Rehef Hüseyin:- "Okuma yazma bilmiyordum. Merkezde açılan kursa katıldım. Şu an okuyabiliyor ve yazabiliyorum"

MARE (AA) - ÖMER KOPARAN - Milli Eğitim Bakanlığının Suriye’nin kuzeyindeki Mare ilçesinde açtığı halk eğitim merkezinde eğitim gören Suriyeliler, okumanın ve meslek edinmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 1 sene öne açılan merkezde küçükten büyüğe yaklaşık 250 kişi halihazırda eğitim alıyor. Mare Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suriyeli Ammar Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her dönem eğitimler sonunda öğrencilere mezuniyet belgesi verildiğini söyledi. Salih, merkezde, okuma yazmanın yanı sıra kuaförlük, grafik tasarım, terzilik, elektrik ve elektronik kursları, yabancı dil kursları, pasta üretimi kursları verildiğini belirtti. Ammar Salih, Mare'de hizmete girdiği günden bu yana 2 bin kişinin eğitimlerden faydalandığını kaydetti.

Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Rehef Hüseyin, "Okuma yazma bilmiyordum. Merkezde açılan kursa katıldım. Şu an okuyabiliyor ve yazabiliyorum." dedi.

Çocuklarının eğitimine katkı sağlayabileceğini belirten Hüseyin, halk eğitim merkezini açan Türkiye’ye teşekkür etti.





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