0553 313 94 23

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:53
Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

HATAY (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Ülkelerine giriş yapmak üzere randevu alan ve Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarma ekiplerince ön kontrolden geçiriliyor.

Suriyeli aileler, kimlik ve bavul kontrolünün ardından ülkelerine geçiş yapıyor. 22 Temmuz'da başlayan geçiş işlemleri, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Öte yandan, ülkelerine geçen 0-14 yaş arası Suriyeli çocuklara sağlık ekiplerince aşı yapılıyor.

Şu ana kadar 1500 Suriyeli çocuğa kızamık, çocuk felci, kızamıkçık ve kabakulak aşısının yapıldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:53
  1. bayram
  2. Hatay
  3. Suriyeliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
    1. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4..
    2. Teniste çalışmalar tam gaz
    3. Eski AK Partili isim tarafını belli..
    4. E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere..
    5. Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama..
    6. Engelsiz mobil eğitim projesi
    7. Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
    8. FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna..
    9. “Sürücü Seyahat Karnesi” sosyal..
    10. İtalyan sahil güvenlik gemisine..
    11. Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar..
    12. Başkan Özcan; “Siyaset değil, hizmet..
    13. Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde..
    14. Başkan Mızraklı’dan yaz spor..
    15. AK Parti’den İHA’ya ziyaret
    16. TEM Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
    17. Yemen'de Husilere bağlı mahkemeden 2..
    18. Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan..
    19. CHP’li Gökçel ve Antmen’den Başkan..
    20. Başkan Çınar çocuklarla birlikte çizgi..
    21. "Su meselesi Türkiye ile..
    22. Mama kabına beton döktüler
    23. Sağlık çalışanları hastanede bıçaklı..
    24. Dicle Elektrik’ten başarılı personele..
    25. Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
    26. Hasan Ali Kaldırım en az 6 hafta yok
    27. Eve giren yılan etkisiz hale getirildi
    28. Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
    29. Temiz Bağlar için 90 yeni araç
    30. Protestolar tüm ülkeye yayıldı!..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"