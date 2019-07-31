Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

HATAY (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.



Ülkelerine giriş yapmak üzere randevu alan ve Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarma ekiplerince ön kontrolden geçiriliyor.

Suriyeli aileler, kimlik ve bavul kontrolünün ardından ülkelerine geçiş yapıyor. 22 Temmuz'da başlayan geçiş işlemleri, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Öte yandan, ülkelerine geçen 0-14 yaş arası Suriyeli çocuklara sağlık ekiplerince aşı yapılıyor.

Şu ana kadar 1500 Suriyeli çocuğa kızamık, çocuk felci, kızamıkçık ve kabakulak aşısının yapıldığı öğrenildi.