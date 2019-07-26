Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor

HATAY (AA) - Suriyelilerin Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor. Suriye'ye geçmek üzere randevu alan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor. Gümrük girişindeki polis ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de bomba arama köpeği "Leydi" ile önlem aldığı sınırda, gümrük sahasına alınan Suriyelilerin eşyaları x-ray cihazıyla aramadan geçiriliyor. Bayram geçişlerinin başladığı 22 Temmuz'dan itibaren 15 bin civarında Suriyelinin Cilvegözü'nden çıkış yaptığı öğrenildi. - Suriyeli çocuklara aşı Öte yandan, Türkiye'den çıkış yapan 0-14 yaşlarındaki çocuklara, Sağlık Bakanlığı personelleri tarafından çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tetanoz, boğmaca, menenjit ve difteri aşıları yapılıyor. Bayram geçişleri kapsamındaki çıkışlarda şu ana kadar 500 çocuğa aşı yapıldığı bildirildi.



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