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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışı sürüyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:19
Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan bir grup Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi.

Burada oluşturulan çadırlarda, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince işlemleri tamamlanan Suriyelilerin, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarına eksik aşıları yapıldı.

Bu arada sağlık ekipleri, sıcak havadan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla özel ilgilendi, bazı sivil toplum kuruluşları, alanda içme suyu dağıttı.

İşlemleri tamamlayan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Ayhan Dasouki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk devletinin verdiği izin sayesinde 5 yıl sonra ailesiyle bayramı geçirebilme fırsatı bulacağını söyledi.

Dasouki, kapıya geldikleri andan bu yana görevlilerin kendisine çok yardımcı olduğunu ve her türlü kolaylığı sağladığını ifade ederek, emeği geçen herkese minnettar oldukları dile getirdi.

Ali Muhammed de yaklaşık 4 yıl aradan sonra yakınlarıyla bayram geçirebileceğini belirtti.

Verilen bayram izninden dolayı büyük bir sevinç yaşadığını anlatan Muhammed, uzun bir aradan sonra annesi, babası ve diğer yakınlarını görüp bayramı onlarla geçirebileceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 31 Aralık Salı günü saat 17.00'de tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:19
  1. Kilİis Öncüpınar Sınır Kapısı
  2. Kilis
  3. Kurban Bayramı
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