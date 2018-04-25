Suriyeliler arasında 80 lira kavgası! 1 ölü 2 yaralı
Adıyaman'da Suriyeliler arasında 80 TL için çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.25 Nisan 2018 Çarşamba 08:27
Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Suriyeli vatandaşlar arasında 80 TL için kavga çıktı. Daha önceden kavga eden kişiler bu kez bıçaklar ile birbirine girdi.
SURİYELİ GENÇLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI
Bıçak ve kesici aletlerle kavga eden şahıslardan Ahmet Sayyed, Tarık Elmusa (25), Velid Berho (19), Ala Mistavi (24) isimli kişileri bıçakladı.
Kavganın olduğu yere polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralılardan durumu ağır olan Tarık Elmusa (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.
FİRARİ ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri ise olayın firari şüphelisi olan şahsı yakalamak için çalışma sürdürürken, olayla ilgili olarak ifadesi alınmak üzere 7 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
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