Suriyeliler 4 değerli evcil kuşla yakalandı AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında durdurdukları 3 Suriyelinin yanlarında bulundurdukları 4 adet değerli evcil kuş koruma altına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında durdurdukları 3 Suriyelinin yanlarında bulundurdukları 4 adet değerli evcil kuş koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Söke ilçesi Bağarası Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulan Suriye uyruklu İ.M., H.A. ve Z.H. isimli şüphelilerin yanında bulunan kafes içerisinde evcil 2 adet kınalı keklik, 1 adet bıldırcın ve 1 adet Kaliforniya bıldırcını olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 4 adet değerli evcil kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Suriye uyruklu şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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