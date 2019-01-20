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Suriyeli yetimlerin karne sevinci!

Reyhanlı Eğitim Köyü'nde 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının ilk dönemi tamamlanırken çocukların karne sevinci renkli görüntülere neden oldu.

20 Ocak 2019 Pazar 01:40

Yetim Vakfı yönetiminde, Suriyeli yetim çocuklara eğitim ve psikososyal destek hizmeti veren Reyhanlı Eğitim Köyü'nde 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı.

900'den fazla çocuğun; anaokul, ilkokul, ortaokul, milletlerarası özel okul ve kız-erkek imamhatip liselerinde eğitim gördüğü okullarda çeşitli etkinliklerle ilk karneler dağıtıldı.

Çocukların karne heyecanı ve sevinci renkli görüntülere neden oldu.

Cuma namazı kılındıktan sonra yapılan törenlerle çocuklara ödülleri takdim edildi. Yaşadıkları sevinci bir an önce aileleriyle paylaşma heyecanlı duyan öğrenciler yapılan etkinlikler sonrasında servislerle evlerine bırakıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 01:40
  1. Yetim Vakfı
  2. Reyhanlı Eğitim Köyü
  3. karne sevinci
  4. Suriyeli yetimler

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