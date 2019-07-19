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Suriyeli uyuşturucu tacirleri ‘gece kartallarına’ yakalandı

Sultangazi’de, piyasaya captagon cinsi uyuşturucu hap sürmek isteyen 2 Suriyeli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:59
Suriyeli uyuşturucu tacirleri ‘gece kartallarına’ yakalandı

Sultangazi’de, piyasaya captagon cinsi uyuşturucu hap sürmek isteyen 2 Suriyeli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Operasyonun devamında yakalanan 4 Suriyeli ile birlikte toplam 6 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre; ‘gece kartalları’ olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, 9 Temmuz akşam saatlerinde Sultangazi’de durumundan şüphelendikleri Arap kökenli iki kişiye kimlik kontrolü yaptı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Casım El-Medad M.(32) ile Salih T.’nin(25) yapılan üst aramasında 745 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi.


Suriye uyruklu uyuşturucu satıcıları sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, operasyonun devamında bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 50. Yıl Mahallesindeki 3 ayrı adreste Ahmed H.(35), Muhammed Enes A.(20), Abdul Mejad A.(27) ve Suheyl M.(28) adlı 4 Suriyeli daha yakalanarak gözaltına alındı.


Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bin 241 adet captagon ve ramadal türü uyuşturucu hap, yarım kiloya yakın afyon sakızı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 9 bin 740 lira para ele geçirildi.


Suriyeli 4 uyuşturucu satıcısı da emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:59
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