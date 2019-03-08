Suriyeli tutsak kadınlar için bir araya geldiler

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te Vicdan Hareketi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Suriye'deki hapishanelerde tutularak çeşitli işkencelere maruz bırakılan kadınların serbest bırakılması amacıyla basın açıklaması yaptı.

Gaziantep'te Ulu Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Tuncay Mengilli, Suriye'deki iç savaşta sayısız suç işlendiğini söyledi.

Uluslararası yargı mekanizmalarının, Suriye'deki sivillerin, kadın ve çocukların korunmasından sorumlu olduğunu vurgulayan Mengilli, "Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması, temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir." diye konuştu.

- Adıyaman

Adıyaman'da Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, Dünya Kadınlar Günü'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını belirtti.

Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamladıklarını ifade eden İzci, "Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok. Vicdan Hareketi; tüm çocuklar yaşasın, dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan Hareketi; insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir." ifadelerini kullandı.

Hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için seslerini yükselttiklerini dile getiren İzci, "Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz." dedi.

- Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, "Suriye'de kadınlara ve çocuklara dokunmayın" çağrısı yaptı.

Türk ve Suriye bayrakları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce "Kadınlar özgür oluncaya kadar buradayız" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, tekbir getirip, ardından "Katil Esed" ve "Zalim Esed Suriye'den defol" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Kadın Kolları Başkanı Esma Şen, yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırdıklarını söyledi.

Sadece ve sadece adaletten ve mazlumdan yana tavır aldıklarını ifade eden Şen, "Suriye'de rejim güçlerince hapishanelerde tutulan cesur ve onurlu kadınlara sesleniyoruz, sesimizin size ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle kadın erkek hep beraber çalışıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Sizden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.