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Suriyeli tutsak kadınlar için bir araya geldiler

Vicdan Hareketi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Suriye'deki hapishanelerde tutularak çeşitli işkencelere maruz bırakılan kadınların serbest bırakılması amacıyla basın açıklaması yaptı- Vicdan Hareketi Sözcüsü Mustafa Sinan:- "Irak'ta yapılan zulüm arşa yükselmişken, Myanmar'daki çığlıklar yerin binlerce kilometre altına inerken, dünya hep sessiz kaldı. Şimdi Suriye'de aynı senaryolar farklı şekillerde oynanıyor. Artık yeter, masum kardeşlerimizi çıkarın hapishanelerden"

08 Mart 2019 Cuma 15:50
Suriyeli tutsak kadınlar için bir araya geldiler

ANKARA (AA) - Vicdan Hareketi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Suriye'deki hapishanelerde çeşitli işkencelere maruz bırakılan kadınların serbest bırakılması amacıyla basın açıklaması yaptı.

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi önünde toplanan ve üzerinde "Suriye zindanlarından 7 bin kadın ve çocuk serbest bırakılsın", "Suriye'de tutsak kadınlara özgürlük", "Suriye zindanlarında 100 bin kişi katledildi ve "Katliama dur de" yazılı döviz ve temsili tabut taşıyan katılımcılar, "tekbir" getirdi.

Daha sonra gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Vicdan Hareketi Sözcüsü, Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Başkanı Mustafa Sinan, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama özgürlük sadece Avrupalı kadınlara." dedi.

Mart 2011'de başlayan ve 8'inci yılını doldurmak üzere olan Suriye'deki iç savaşın en çok kadınları mağdur ettiğini savunan Sinan, resmi rakamlara göre 7 bin kadının hala mahkumiyet yaşadığını, gerçek rakamların çok daha fazla olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Esed rejiminin kadınlara ve çocuklara yönelik zulmüne batılı insan hakları savunucularının sessiz kaldığını ve bu konuda adeta üç maymunu oynadığını ifade eden Sinan, "Irak'ta yapılan zulüm arşa yükselmişken, Myanmar'daki çığlıklar yerin binlerce kilometre altına inerken, dünya hep sessiz kaldı. Şimdi Suriye'de aynı senaryolar farklı şekillerde oynanıyor. Artık yeter, masum kardeşlerimizi çıkarın hapishanelerden, işkence merkezlerinden." çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:50
  1. 8 MART DUNYA KADINLAR GUNU
  2. Suriyeli Kadınlar
  3. Vicdan Hareketi

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