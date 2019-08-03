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Suriyeli Taha'nın yardım çağrısı cevapsız kalmadı

İHH tarafından, Esed rejimi saldırılarında iki bacağını kaybeden Taha Süleyman'a elektrikli tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu- Süleyman:- "Tek başıma gezebileceğim, okuluma gidebileceğim. İnşallah protez de takılırsa tekrar yürüyebilirim"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:08
Suriyeli Taha'nın yardım çağrısı cevapsız kalmadı

BAB (AA) - Suriye'de Esed rejimi saldırılarında iki bacağını kaybeden 14 yaşındaki Suriyeli Taha Süleyman'a, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Maarratunnuman ilçesinde yaşarken, geçen yıl Esed rejiminin hava saldırısında kardeşini ve iki bacağını kaybeden 14 yaşındaki Süleyman, yeniden tek başına gezebilmenin hayalini kuruyordu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'a göç etmek zorunda kalan Süleyman, abisinin yardımıyla hayata tutunuyordu.

AA'nın hikayesini duyurduğu Süleyman'ın yardım çağrısı cevapsız kalmadı. Hayata tutunmaya çalışan Süleyman'a yardım elini İHH uzattı. İki bacağını kaybeden Süleyman için elektrikli tekerlekli sandalye temin edildi.

Ayrıca Süleyman'a cep telefonu hediye edilirken, ailesine gıda yardımı yapıldı.

- "Protez de takılırsa tekrar yürüyebilirim"

Taha Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İHH'ya telefon ve elektrikli tekerlekli sandalye yardımından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Yapılan yardımlardan çok mutlu olduğunu belirten Süleyman, "Tek başıma gezebileceğim, okuluma gidebileceğim. İnşallah protez de takılırsa tekrar yürüyebilirim." ifadelerini kullandı.

- "Uzuvlarını kaybeden on binlerce çocuktan bir tanesi"

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Saha Sorumlusu Hasan Aksoy da şunları kaydetti:

"Taha Süleyman kardeşimizin durumunu haberlerde duyduk. Ardından sahadaki arkadaşlarla hemen harekete geçip, Taha kardeşimizin yardım çağrısına akülü tekerlekli sandalye, dışarıdayken ailesiyle daha iyi iletişim kurması için cep telefonu ve ailesine gıda desteğiyle cevap verdik.

Süleyman, Esed rejiminin sivillere yönelik vahşice saldırıları sonucu uzuvlarını kaybeden on binlerce çocuktan bir tanesi. Bizler İHH olarak, bu kardeşimizin en büyük hayalinin kimseden destek almadan okula gitmesi olduğunu öğrendiğimizde, kendisine kullanımı kolay akülü sandalye hediye ettik. Bu yardımlara vesile olan iyiliksever Türkiye halkından Allah razı olsun."

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:08
  1. Bab
  2. Esed Rejimi
  3. İHH
  4. SURİYELİ TAHA SÜLEYMAN
  5. yardım

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